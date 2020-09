Coronavirus, azienda viterbese inventa il kit “pronto uso”

Viterbo - L'idea "geniale" di Flora già richiesta in grandi quantità da società ed enti

Condividi la notizia:











Viterbo – sponsorizzato – L’emergenza Covid ha reso necessario prendere delle misure precauzionali molto particolari in tutte le attività che ci vedono insieme ad altre persone.

Ci siamo ormai abituati (o quasi) a fare la spesa indossando la mascherina e tenere una rispettosa distanza di sicurezza non ci sembra più una cosa così assurda.

Ma ora che le scuole hanno riaperto e che ospiteranno ogni giorno il bene più prezioso delle famiglie italiane, come siamo organizzati? Ci sono degli standard che tutelino la salute dei bambini nelle scuole?

Molte istituzioni si trovano in difficoltà a scegliere tra le varie proposte delle sempre più numerose aziende che ormai affollano il mercato.

Flora, che è sempre stata un passo avanti, e che vanta più di dieci anni di esperienza nel settore, ha elaborato soluzioni mirate sia per la sanificazione degli ambienti sia per fornire strumenti adeguati ai lavoratori.

L’ultima idea è geniale nella sua pratica semplicità: il Kit pronto uso, che è già richiesto in grandi quantità dalle principali istituzioni convenzionate con FLORA.

Il kit è sterilizzato e sottovuoto e comprende:

– Copricapo

– Mascherina

– Tuta

– Copriscarpe

– Guanti

– Nastro gommato

– Gel igienizzante

– Bustina spazzatura

Grazie all’ingente quantitativo di materiale preordinato, FLORA è in grado di offrire il kit a un di 19,99 € + iva per pezzo, di poter effettuare un 10% di sconto agli enti convenzionati e un ulteriore 5% di sconto per ordini superiori ai 50 pezzi.

Per ulteriori informazioni è possibile parlare con un operatore FLORA al numero verde 800125560.

FLORA

Strada Cassia Nord, Km 86,300 – Viterbo (VT)

Numero verde: 800 12 55 60

Email: – info@florambiente.it

Sito web: www.florambiente.it

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











17 settembre, 2020