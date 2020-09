Milano - Dopo la comparsa di alcuni sintomi

Milano – Coronavirus, Berlusconi ricoverato in ospedale. Si trova al San Raffaele per accertamenti.

Il presidente di Forza Italia era risultato positivo al Coronavirus qualche giorno fa. Da ieri sera รจ al San Raffaele a Milano. Un ricovero per accertamenti, a scopo precauzionale, dovuto alla comparsa di sintomi da Covid 19.

Il quadro clinico non desta preoccupazione, come fanno sapere dallo staff di Forza Italia. Pare che abbia manifestato qualche sintomo influenzale, ma sarebbe arrivato in ospedale autonomamente, camminando.

4 settembre, 2020