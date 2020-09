Il Coronavirus ferma pure il Carnevale di Rio

Cronaca - L'appuntamento in programma a febbraio rimandato a data da destinarsi

Condividi la notizia:











Rio de Janeiro – Carnevale di Rio 2021 rinviato a data da destinarsi, causa Coronavirus.

In più di cento anni non era mai successo che la manifestazione venisse sospesa. Stavolta è successo, impossibile garantire la sicurezza.

A febbraio niente carnevale. E non si sa se e quando potrà essere recuperato, perché dalla Lega indipendente delle scuole di samba di Rio de Janeiro, che organizza la sfilata, non possono garantire la sicurezza in assenza di un vaccino.

Condividi la notizia:











25 settembre, 2020