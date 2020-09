“Coronavirus, a fine inverno saremo salvi”

Covid-19 - Il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista a Repubblica: "Dobbiamo resistere altri sei mesi"

Roma – “Dobbiamo resistere altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi”. E’ quanto assicura il ministro della Salute, Roberto Speranza in una intervista esclusiva a Repubblica.

Speranza si è detto soddisfatto della ripresa della sperimentazione sul vaccino annunciato da AstraZeneca.

“La reazione anomala in un soggetto non era legata al vaccino – chiarisce –. Come Unione europea stiamo comprando un pacchetto 6+1, quello di AstraZeneca è uno dei sei ed è in fase più avanzata. Ci sono anche gli altri però”.

Buone notizie anche sul fronte delle cure. “A Siena il professor Rino Rappuoli sta facendo un lavoro straordinario sugli anticorpi monoclonali da cui verranno fuori farmaci efficaci” ha spiegato il ministero.

13 settembre, 2020