Coronavirus, morta la fondatrice di una comunità per tossicodipendenti

Salute - Ancilla Bassi, di Acquapendente, era ricoverata a Belcolle - Restano tre i positivi nella Nuova Eden, tra cui un bambino di 10 mesi - Una vittima anche nel Reatino - Ieri 21 casi in tutto l'Alto Lazio, ma 32 guariti

Condividi la notizia:











Viterbo – (r.s.) – Morta la fondatrice della comunità Nuova Eden di Acquapendente. Si tratta del secondo decesso Covid nella Tuscia in sole 24 ore: venerdì la vittima era stata un 96enne di Viterbo. Entrambi erano ricoverati da giorni nel reparto di malattie infettive di Belcolle, “con un quadro clinico – come fa sapere la Asl – già complesso”.

Ancilla Bassi, 85 anni, è morta ieri mattina nell’ospedale del capoluogo dove si trovava dal 10 settembre. Prima contagiata a essere scoperta di quello che è stato un vero e proprio focolaio nella comunità che si trova nella frazione di Trevinano: sei positivi, ora ne sono rimasti solo tre, fra cui un bambino di dieci mesi.

Donna di fede, Ancilla si mette al servizio dell’altro. Soprattutto se ha disagi e difficoltà. Fonda la Nuova Eden, struttura residenziale per tossicodipendenti poi diventata comunità religiosa con annessa azienda agricola. “Una donna sempre dolce – la ricorda chi l’ha conosciuta -, saggia e forte. Ha serbata la fede e vissuto per essa”.

Quello di Bassi è il 28esimo decesso Covid nella Tuscia dall’inizio dell’emergenza. Ieri, sabato 26 settembre, altri quattro nuovi casi di Coronavirus, per un totale di 629. Due i positivi a Viterbo, uno a Caprarola e un altro a Civita Castellana. Se il neosindaco di Civita Luca Giampieri sottolinea che quest’ultimo contagio non ha nulla a che fare con quello della scrutatrice ma “è connesso a una persona residente fuori dalla provincia di Viterbo”, dal comune di Caprarola fanno sapere che il loro paziente “è risultato positivo dopo un tampone effettuato mentre si trovava in vacanza sul litorale laziale. In questo periodo – rassicurano – non ha avuto contatti con la nostra comunità”.

Le guarigioni salgono a 496, dopo che nelle ultime 24 ore altre sei persone si sono liberate del virus: due a Monte Romano, una ad Acquapendente, Fabrica di Roma, Tarquinia e Viterbo. Monte Romano e Fabrica tornano a essere Covid-free.

Gli attualmente infetti sono 106, sei dei quali ricoverati, mentre in quarantena ci sono 450 persone. 5mila 308 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Finora sono stati fatti 27mila 585 tamponi, 227 nelle ultime 24 ore.

Un morto anche nel Reatino, dove è deceduta una donna di 74 anni della Rsa Torri in Sabina. “Era affetta da polipatologie”, rende nota la Asl. Sei i nuovi casi e sette i guariti. Gli attualmente positivi sono 123. In sorveglianza domiciliare ci sono 305 persone, ben 51 con sintomi. Nelle ultime 24 ore, in 113 ne sono uscite.

Nel territorio della Asl Roma 4 altri undici contagi e diciannove negativizzazioni per un totale, queste ultime, di 941. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 34mila 931 tamponi e le infezioni ancora in corso sono 164.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 629 (200 a Viterbo; 429 in provincia)

Attualmente positivi: 106

Guariti: 496

Morti: 27 + 1

Ricoverati: 6 (3 a Belcolle; 3 extra Asl)

In quarantena: 450

Usciti dalla quarantena: 5308 Comuni con positivi

Viterbo: 200 casi (7 morti e 155 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 33 guariti)

Acquapendente: 31 casi (2 morti e 16 guariti)

Tarquinia: 31 casi (1 morto e 28 guariti)

Civita Castellana: 22 casi (13 guariti)

Vetralla: 16 casi (7 guariti)

Orte: 15 casi (10 guariti)

Montalto di Castro: 10 casi (9 guariti)

Ronciglione: 9 casi (4 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (6 guariti)

Bagnoregio: 5 casi (2 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Nepi: 5 casi (4 guariti)

Blera: 4 casi (3 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Monterosi: 4 casi (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 3 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Caprarola: 2 casi (0 guariti)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Proceno: 2 casi (0 guariti)

Carbognano: 1 caso (0 guariti) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Marta: 12 casi (12 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (7 guariti)

Vignanello: 7 casi (7 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Canepina: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Vasanello: 1 caso (1 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











27 settembre, 2020