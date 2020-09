Coronavirus, nell’Alto Lazio 15 casi

Salute - Tre positivi nel Viterbese, quattro in Sabina - Dei 5 guariti nella Tuscia, uno è uscito da malattie infettive e l'altro è Marco Parroccini, coordinatore provinciale di FI giovani

Nel Viterbese, si sono registrati tre casi: due nel capoluogo e uno a Monte Romano. Tutti presentano un link epidemiologico con quelli già noti. Il totale arriva a 541 di cui 34 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Sono inoltre guarite 5 persone: 3 a Viterbo, 1 a Civita Castellana, 1 Nepi. Uno dei negativizzati a Viterbo era ricoverato a malattie infettive, mentre quello di Nepi era stato scoperto in fase di preospedalizzazione in una casa di cura.

Il guarito di Civita Castellana è Marco Parroccini, coordinatore provinciale di Forza Italia giovani, nei giorni scorsi al centro di alcune polemiche per essere rientrato da un viaggio di lavoro in Spagna e aver scoperto poi di essere positivo.

“Essendo stato il primo o il secondo caso a Civita Castellana – dice Parroccini – ho ricevuto attacchi, anche ingiustificati e questo mi è dispiaciuto, perché in certi momenti le persone dovrebbero avere un minimo di comprensione. Mi metto nei panni di chi sta male, alcuni mi hanno scritto per avere conforto perché chi è tornato dalle vacanze o da viaggi di lavoro all’estero come me, è stato etichettato come untore, quando invece ha solo avuto la sfortuna di essere contagiato. Nel mio caos, infatti, ho sempre usato i massimi dispositivi di sicurezza senza contagiare nessuno.

Sono vicino a tutte le persone che stanno ancora soffrendo, perché ho sperimentato sulla mia pelle cosa vuol dire dover ascoltare la cattiveria di chi parla per sentito dire o cavalca l’onda che va per la maggiore e cioè attaccare chi rientra dall’estero o dalla Sardegna. Nessuno deve sentorsi colpevole, perché il virus è una disgrazia che colpisce tutti.

Siamo persone libere e ci prendiamo la responsabilità di quello che facciamo, ma bisognerebbe fare più attenzione, specie con le parole che si usano perché dietro a un ‘malato’, c’è una famiglia e persone che soffrono. Una spirale di odio che va interrotta”.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus una è ricoverata nel reparto di Malattie infettive, una è ricoverata in una struttura sanitaria extra Asl, 57 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Sale a 457 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.Ad oggi 298 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4672 hanno invece concluso il periodo di isolamento. I tamponi effettuati, dall’inizio della pandemia, sono 21711, 264 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la Asl di Rieti, ieri sono stati accertati 4 nuovi casi: un uomo di 55 anni di Fara in sabina di rientro dalla Sardegna, una donna di 25 anni di Poggio Mirteto di rientro dalla Sardegna, due donne, una di nazionalità albanese di 37 anni, l’altra di 54 entrambe di Casperia e di rientro dall’Albania. 173 sono i contatti in sorveglianza domiciliare, zero i sintomatici e nove le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Il totale dei positivi in Sabina sale a 51.

Infine, nel territorio della Asl Roma 4 sono stati riscontrati 8 casi positivi: tre donne e un uomo di Anguillara, un uomo di Formello, due donne di Trevignano e un uomo di Fiano. Sono guarite 2 persone a Cerveteri

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 541 (176 a Viterbo; 365 in provincia)

Attualmente positivi: 64 + 2 migranti a Orte

Guariti: 457

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 3 (2 a Belcolle; 1 fuori provincia)

In quarantena: 298

Usciti dalla quarantena: 4672 Comuni con positivi

Viterbo: 176 casi (6 morti e 146 guariti)

Montefiascone: 36 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 28 casi (1 morto e 23 guariti)

Civita Castellana: 15 casi (8 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (10 guariti)

Orte: 11 casi (10 guariti)

Vetralla: 9 casi (5 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Ronciglione: 7 casi (4 guariti)

Vignanello: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 6 casi (4 guariti)

Monte Romano: 6 casi (2 guariti)

Nepi: 4 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 3 casi (2 guariti)

Blera: 3 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Carbognano: 1 caso (0 guariti) Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

