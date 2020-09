Parigi - Il responsabile del dicastero dell'Economia in un post su Facebook: "Resterò in isolamento per 7 giorni"

Condividi la notizia:











Parigi – Coronavirus, positivo il ministro francese Le Maire.

“Sono risultato positivo al Covid-19 questa sera”. Con queste parole, scritte in un post sui suoi canali social, il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire ha annunciato di aver contratto il Coronavirus.

“Mi sono immediatamente messo in autoisolamento a casa – ha aggiunto nel post – in linea con le regole sanitarie del governo. Non presento alcun sintomo. Resterò in isolamento per 7 giorni”.

Le Maire ha comunque precisato che continuerà a svolgere il suo incarico.

Condividi la notizia:











19 settembre, 2020