Ministero della Salute – Oggi i guariti sono 695 - Effettuati oltre 80 mila tamponi

Roma – Coronavirus, risalgono i nuovi casi (1229) ma diminuiscono i morti (9). Sono i dati del bollettino giornaliero del ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1229 nuovi casi, 221 in più rispetto a ieri (1008).

Diminuiscono invece i decessi: oggi sono nove le persone morte mentre ieri erano 14.

Il totale delle persone sconfitte dal Coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza è di 35mila 633.

Invece nell’ultimo giorno i guariti sono 695, mentre ieri sono stati 316, per un totale di 214mila 645.

Il totale dei contagi in Italia, dall’ inizio della pandemia, è di 289mila 990.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 525 attuali positivi in più.

Al momento in Italia ci sono 39mila 712 positivi: di questi 201 sono ricoverati in terapia intensiva (+4), 37mila 289 (+421) sono in isolamento domiciliare mentre i ricoverati con sintomi sono 2222 (+100).

La regione con più casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (+176), seguita dalla Liguria (+141) e dal Lazio (+139). Nessuna regione ha avuto oggi zero casi.

Nell’ultimo giorno sono stati effettuati 80mila 517 tamponi, (ieri erano 45mila 309) per un totale di 9 milioni 943mila 944 dall’inizio dell’emergenza.

15 settembre, 2020