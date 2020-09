Coronavirus, salgono leggermente contagi e morti

Ministero della Salute - I contagi di oggi sono 1434, 14 i decessi - Ancora un incremento di quasi mille attualmente positivi

Condividi la notizia:











Roma – In aumento rispetto a ieri i nuovi positivi e i morti per Coronavirus in Italia. Nel bollettino odierno del ministero della Salute, i contagiati censiti sono 1434, 64 in più rispetto a 24 ore fa, per un totale di 281mila 583.

I deceduti sono 14, in leggera crescita rispetto ai 10 di ieri. Il totale diventa di 35mila 577.

Calano, invece, i guariti, che oggi sono 471, mentre ieri erano 563, per un totale che si aggiorna a 211mila 272.

Per effetto di questi numeri, si registra un’altra impennata degli attualmente positivi, che crescono di ulteriori 945 unità rispetto a ieri e diventano 34mila 734. Di questi, 150 sono ricoverati in terapia intensiva (+7 da ieri) e 1778 ospedalizzati con sintomi meno gravi (+18 da ieri).

Ancora Lombardia e Campania le regioni col maggior incremento di nuovi casi, rispettivamente 218 e 203. Il Lazio ne conta 175, il Piemonte 112 e l’Emilia-Romagna 110. Contagi zero solo in Valle d’Aosta.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 9 settembre

Condividi la notizia:











9 settembre, 2020