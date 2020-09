Covid-19 - Il provvedimento nel documento che il Comitato tecnico scientifico sta preparando in queste ore

Condividi la notizia:











Roma – Coronavirus, a scuola solo con la mascherina chirurgica.

Il Comitato tecnico scientifico è al lavoro in queste ore per mettere a punto nuove indicazioni per la riapertura delle scuole, prevista il 14 settembre.

Tra le indicazioni che verranno a breve ufficializzate, secondo quanto riporta Repubblica, c’è qualche chiarimento sull’uso delle mascherine.

La novità è che in classe si andrà solo con la mascherina chirurgica.

Il Comitato Tecnico Scientifico dice quindi ‘no’ a quella di stoffa, quella detta anche di “comunità”.

I dispositivi di protezione individuale di tipo chirurgico sarebbero considerati più sicuri per ridurre la circolazione del virus, dal momento che sono certificati come dispositivi medici.

Le mascherine saranno fornite agli studenti ogni mattina. Non saranno infatti i genitori a dover comprare i dispositivi di protezione, ma ogni giorno verranno inviate agli istituti ben 11 milioni di mascherine.

Le scuole dovranno poi organizzare la distribuzione in modo da evitare assembramenti.

Con le mascherine pubbliche si avrà inoltre la certezza del ricambio giornaliero di questi dispositivi di protezione.

La mascherina comunque non andrà indossata sempre. Gli alunni potranno togliere il dispositivo di sicurezza solo se seduti al banco e ad almeno un metro di distanza dagli altri.

Condividi la notizia:











2 settembre, 2020