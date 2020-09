Roma - La ministra alla pubblica istruzione Lucia Azzolina sull'avvio dell'anno scolastico nell'emergenza Covid-19

Roma – “Coronavirus, siamo consapevoli che il rischio zero non esista a scuola”. La ministra alla pubblica istruzione Lucia Azzolina sull’avvio dell’anno scolastico nell’emergenza Covid-19.

La ministra è intervenuta in audizione nella commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato.

“Siamo consapevoli che il rischio zero non esista, neanche a scuola – ha detto la ministra -. Proprio per questo sarà fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno e il rispetto dei protocolli emanati insieme alle autorità sanitarie”.

Lucia Azzolina ha sottolineato il lavoro svolto per la riapertura delle scuole.

“L’obiettivo della ripresa delle attività – ha aggiunto – è stato ed è impegnativo. Stiamo lavorando con spirito di servizio”.

8 settembre, 2020