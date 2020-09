Covid-19 - Il ministro della Salute: "Mantenere altissima la soglia di attenzione fino all'arrivo del vaccino"

Roma – Coronavirus, Speranza: “Partita non vinta, l’autunno non sarà facile”.

Il ministro della Salute Roberto Speranza torna a parlare di Covid-19 e dei contagi. L’invito è quello alla cautela.

Il ministro, secondo quanto riporta Tgcom, ha specificato che “bisogna mantenere altissima la soglia di attenzione fino all’arrivo del vaccino”.

Roberto Speranza ha aggiunto che “la partita non è vinta” e che “siamo fuori dalla tempesta ma non in un porto sicuro”.

“L’autunno non sarà facile – ha concluso – e dobbiamo sederci tutti intorno a un tavolo per trovare le soluzioni migliori”.

5 settembre, 2020