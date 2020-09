Cortesie per gli ospiti, sfida a tavola a Montefiascone

Televisione - Al programma Real Time protagoniste due coppie dal colle Falisco con vista lago

Montefiascone – (g.f.) – Una puntata vista lago per Cortesie per gli ospiti. Il programma di Real Time fa tappa a Montefiascone e mette in sfida una coppia di amici, Valentina e Leonardo contro Valentina e Vaniel.

In una delle ultime puntante andate in onda, a confronto due menù, uno tradizionale e l’altro internazionale.

Come al solito, a essere giudicato non è stato solo il cibo, ma anche la casa dove si ricevono gli ospiti, l’accoglienza e la tavola.

Csba, Diego e Roberto, i giudici-conduttori, hanno valutato le proposte ma per entrambe hanno molto apprezzato il panorama mozzafiato sul lago di Bolsena.

Valentina e Leonardo, con il loro menù Amore senza confine hanno ottenuto 23,5 punti, vincendo la puntata.

Valentina e Vaniel, gli amici-rivali si sono fermati a 19,5 con il menù “il nostro festival”.

Roberto ha premiato i piatti internazionali con un 7,5, rispetto alla tradizione (6,5).

Molto apprezzata la tavola “diffusa” di Valentina e Leonardo. In tempi di Covid anche la trasmissione deve rispettare le regole del distanziamento. Per questo sono stati posizionati più tavolini per gli ospiti.

Alla fine tutti contenti, con i vincitori che per una volta sono stati due, la coppia con il punteggio più alto e il lago di Bolsena che ha fatto da sfondo alle due cene all’aperto.

20 settembre, 2020