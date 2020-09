Covid, lo zio muore e il nipote scopre di essere positivo al virus

Salute - Tre vittime nel weekend nella Tuscia - A Civita Castellana il sindaco convoca autorità e centro operativo comunale - In tutto l'Alto Lazio venti casi e dieci guariti

Condividi la notizia:











Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, tre morti in tre giorni nella Tuscia. Venerdì è deceduto un 96enne di Viterbo, mentre tra sabato e domenica due vittime sono state registrate ad Acquapendente: l’85enne Ancilla Bassi e un uomo di 91 anni. Tutti e tre si sono spenti in un letto del reparto di malattie infettive di Belcolle dove erano ricoverati da giorni “con un quadro clinico – fa sapere la Asl – già complesso”.

Il 91enne faceva parte di un cluster familiare di Acquapendente dove ieri, domenica 27 settembre, è risultato positivo il nipote dell’anziano. Nelle ultime 24 ore nella Tuscia sono stati scoperti sei nuovi infetti, due dei quali con sintomi. Oltre al caso di Acquapendente, ne sono stati accertati due a Viterbo e a Civita Castellana e uno a Ronciglione.

Luca Giampieri, sindaco di Civita Castellana, dove i contagi in corso sono otto, ha convocato per le 10 di questa mattina il centro operativo comunale e le autorità. L’incontro si terrà nel municipio di piazza Matteotti.

In aumento sia il totale dei positivi (635) sia quello dei decessi (29) che quello dei guariti (499). Ieri si sono liberate del virus due persone di Civita Castellana e una di Gradoli. Quest’ultimo comune, dopo la negativizzazione del fisioterapista della Viterbese, torna a essere Covid-free.

Dopo il ricovero di un viterbese, salgono a sette i pazienti che necessitano di cure ospedaliere: quattro si trovano a Belcolle e tre in una struttura sanitaria extra Asl. Le infezioni in corso sono 108 mentre cala, seppur leggermente, il numero delle persone in quarantena: sono 422. In 5mila 324, invece, hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare.

Nel Reatino sette nuovi casi e un guarito, per un totale di 129 attualmente positivi. In sorveglianza domiciliare ci sono 242 persone, ben 39 con sintomi. Nelle ultime 24 ore, in 57 ne sono uscite.

Anche nel territorio della Asl Roma 4 sette contagi, ma sei negativizzazioni, nelle ultime 24 ore. Finora si sono liberati del Covid in 947. Gli infetti attuali sono 175.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 635 (202 a Viterbo; 433 in provincia)

Attualmente positivi: 108

Guariti: 499

Morti: 28 + 1

Ricoverati: 7 (4 a Belcolle; 3 extra Asl)

In quarantena: 422

Usciti dalla quarantena: 5324 Comuni con positivi

Viterbo: 202 casi (7 morti e 155 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 33 guariti)

Acquapendente: 32 casi (3 morti e 16 guariti)

Tarquinia: 31 casi (1 morto e 28 guariti)

Civita Castellana: 23 casi (15 guariti)

Vetralla: 16 casi (7 guariti)

Orte: 15 casi (10 guariti)

Montalto di Castro: 10 casi (9 guariti)

Ronciglione: 10 casi (4 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Bagnoregio: 5 casi (2 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Nepi: 5 casi (4 guariti)

Blera: 4 casi (3 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Monterosi: 4 casi (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 3 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Caprarola: 2 casi (0 guariti)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Proceno: 2 casi (0 guariti)

Carbognano: 1 caso (0 guariti) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Marta: 12 casi (12 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (7 guariti)

Vignanello: 7 casi (7 guariti)

Monte Romano: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Canepina: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Vasanello: 1 caso (1 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











28 settembre, 2020