Salute - A dirlo è Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia

Roma – Covid, “l’Unione europea garantirà un’equa distribuzione del vaccino”. A dirlo è il commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni, che spiega come il lavoro dell’Europa “sarà di garantire che quando uno o più saranno verificati e validati, siano messi in circolazione in modo equo a livello globale”.

Per il professore, riuscire a far arrivare il vaccino in ogni parte del mondo sarà fondamentale affinché la pandemia venga stroncata in maniera decisiva. “O noi siamo in grado di distribuirlo anche in Paesi come l’India, che oggi ha numeri esponenziali di contagio, oppure queste epidemie ci ritornano da altre parti” ha concluso.

17 settembre, 2020