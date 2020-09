Covid, a Madrid nuovo lockdown: restrizioni per 858mila persone

Spagna - La decisione della governatrice Isabel Diaz Ayuso dopo l'aumento dei casi

Madrid – Nuovo lockdown a Madrid. Dalla mezzanotte sono scattate le restrizioni per 858mila abitanti della capitale spagnola.

Da oggi e per i prossimi 14 giorni uscire di casa sarà consentito solamente per andare a lavoro, andare in farmacia e per andare a scuola.

Il confinamento riguarda principalmente i quartieri e i comuni a sud della capitale spagnola: la decisione era stata annunciata venerdì dalla governatrice Isabel Diaz Ayuso dopo un incremento dei casi.

Le autorità hanno schierato oltre 200 poliziotti per eseguire controlli casuali sulle strade e alle fermate di autobus e metropolitane. Anche l’esercito è in preallarme. Da settimane ormai i casi di coronavirus sono in costante aumento e la regione di Madrid è la più colpita di tutta la Spagna da questa seconda ondata dell’epidemia.

21 settembre, 2020