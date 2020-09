Covid, Mattarella risponde a Johnson: “Noi amiamo la libertà, ma anche la serietà”

Sassari - Il presidente della Repubblica replica al primo ministro inglese

Sassari – “Anche noi italiani amiamo la libertà, ma abbiamo a cuore anche la serietà”.

E’ il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a replicare al primo ministro britannico Boris Johson che, parlando della gestione della pandemia da Covid-19 e dell’aumento di contagi in Gran Bretagna, aveva dichiarato come gli inglesi, “a differenza di italiani e tedeschi, amano la libertà”.

Così Mattarella, a Sassari, a margine della cerimonia in ricordo di Cossiga, conversando con alcuni partecipanti alle celebrazioni, ha risposto alle sue parole. Parole di Johnson alla Camera dei comuni, che erano in replica a una interrogazione sul boom di contagi in Gran Bretagna in questi giorni.

24 settembre, 2020