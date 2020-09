“Ho il Covid, se non mi date i soldi vi contagio tutti”, arrestato un rapinatore 62enne

Torino - L'uomo è entrato in banca indossando una maschera in lattice e brandendo un bastone ortopedico

Torino – È entrato in banca dicendo che aveva il Covid e che se i banchieri non gli avessero consegnato i soldi li avrebbe contagiati tutti. Ha fatto anche finta di tossire, per entrare ancora di più nella parte.

È successo mercoledì mattina in un istituto bancario di via Bologna, a Torino. Un uomo italiano di 62 anni ha indossato una maschera in lattice ed è entrato nella banca armato di bastone ortopedico. Poi la messa in scena della positività al Coronavirus, con la minaccia che avrebbe contagiato tutti se non gli avessero consegnato il denaro.

L’escamotage ha funzionato. L’uomo è riuscito infatti a farsi dare dai cassieri 4200 euro. Poi, una volta terminato il colpo, si è allontanato dalla banca.

Sul posto è intervenuta la polizia. Le informazioni raccolte sul look del rapinatore e il suo particolare modus operandi hanno immediatamente indirizzato gli agenti su un 62enne italiano residente nei pressi della banca, già finito in manette lo scorso dicembre per una rapina in un supermercato.

I poliziotti sono quindi andati nella casa del sospetto e lì le loro ipotesi hanno trovato conferma. Nell’abitazione gli agenti hanno trovato la refurtiva, la maschera usata per travisarsi, oltre che una pistola giocattolo e due paia di manette. L’uomo è stato arrestato per la rapina.

12 settembre, 2020