Covid, riapre il Taj Mahal

India - Il monumento era chiuso dal 17 marzo

Agra – Riapre il Taj Mahal. Simbolo indiscusso dell’India, era rimasto chiuso dal 17 marzo scorso a causa della pandemia Covid.

Oggi è tornato a essere visitabile: l’ingresso sarà consentito solamente a 5.000 visitatori. Mascherina obbligatoria, così come il distanziamento sociale. Il Taj Mahal, che ogni giorno accoglieva fino a 70.000 persone, non era mai stato chiuso per così tanto tempo.

Intanto l’India registra 86.961 nuovi casi di Covid-19 con il totale arrivato a 5.487.580 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. E’ il secondo paese al mondo, dopo gli Stati Uniti d’America, per numero di contagi.

21 settembre, 2020