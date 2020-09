Orte - Il comandante provinciale dei carabinieri Andrea Antonazzo: "In questo comune meno di seicento reati all'anno, stiamo facendo sforzi incredibili per la sicurezza dei cittadini"

Orte – (raff.stro.) – “A Orte ci sono delle criticità, ma non grandi problemi criminali”. Focus del comandante provinciale dei carabinieri Andrea Antonazzo sul comune della Tuscia in occasione del cambio al vertice della compagnia di Civita Castellana, di cui fa parte anche la caserma di Orte.

“Qui – ricorda il colonnello Antonazzo – c’è la più grande stazione dei carabinieri della provincia. In questo comune ci sono delle criticità, ma non possiamo parlare di un grande problema criminale. In un anno registriamo meno di seicento reati, di tutti i tipi”.

Quella di Orte è una realtà estremamente dinamica, anche per la presenza della stazione ferroviaria e del casello autostradale. Il comune è il più importante nodo di collegamento della Tuscia. E su quasi 9mila abitanti, circa il 20% sono stranieri. “Una presenza notevole – dice Antonazzo -, a fronte della quale però non ci sono numeri allarmanti a livello di delinquenza. Con l’amministrazione comunale e in collaborazione con la questura, stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per la sicurezza dei cittadini. Ma l’Arma deve essere obiettiva: non può tenere conto solo della percezione, ma soprattutto della realtà della situazione”.

Sulla questione il colonnello Antonazzo era intervenuto, autonomamente e non rispondendo a una domanda di Tusciaweb come in questo caso, già nei giorni scorsi, dopo che il sindaco Angelo Giuliani aveva ricordato una decina di furti in abitazione avvenuti a Orte negli ultimi mesi. In quell’occasione il comandante provinciale aveva rivolto un appello alla popolazione affinché si rivolgesse alla stazione dei carabinieri per segnalarne eventualmente degli altri e si era detto “fiducioso che l’amministrazione comunale trovi le risorse per fornire alle nostre attività il supporto serale e notturno della polizia locale”.

6 settembre, 2020