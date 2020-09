Roma - Sul posto i vigili del fuoco

Roma – Il solaio di una rimessa dai pullman è crollato.

È successo a Roma in via Tamarrano, all’angolo con via Grotte di Gregna.

A dare la notizie è il profilo Twitter ufficiale dei vigili del fuoco. Diverse squadre dei pompieri sono ora sul posto per escludere la presenza di persone coinvolte.

4 settembre, 2020