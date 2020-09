Dal 25 settembre parte la residenza artistica a San Martino al Cimino

Viterbo - L'evento conclusivo domenica 27 con installazioni sonore e una performance di danza site-specific

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un’installazione, un racconto corale, le voci di una comunità, la memoria del corpo. Una residenza artistica dove sedersi e ascoltare, fare domande a chi quel luogo lo conosce, perché ci è nato, perché ci vive, perché ci lavora, perché lo studia, perché lì si è innamorato, perché è rimasto o perché vi torna.

Dal 25 al 27 settembre gli artisti in residenza andranno alla ricerca del cuore, dei gesti, della storia e della memoria di San Martino al Cimino, con linguaggi e metodologie differenti: interviste audio, fotografia, danza.

Le voci registrate durante le interviste, tagliate e cucite, andranno a comporre quattro installazioni sonore, un affresco di memorie da affiggere prima sul corpo e poi in giro per la città.

Le installazioni sonore saranno fruibili tramite i Qrcode apposti su magliette, adesivi e quattro targhe permanenti che saranno affisse in quattro punti di interesse del borgo simbolici per la comunità intera.

La residenza si concluderà il 27 settembre alle 18 nella piazza del Duomo di San Martino al Cimino: un evento conclusivo che coinvolgerà la comunità tutta, i turisti, il territorio con installazioni sonore e una performance di danza site-specific.

Durante l’evento saranno selezionati i portatori di memoria: le persone che riceveranno la maglietta e gli adesivi con i Qrcode con il compito di promuovere questi racconti corali, di portarli con sé in giro per le strade di San Martino al Cimino e anche in altre città, in modo che la memoria viaggi e si diffonda.

Qshirt – Memorie digitali è a cura del collettivo artistico Hubstract – Made for art e Fuori contesto e rientra nell’ambito dell’Estate viterbese promossa dal comune di Viterbo, assessorato Cultura e turismo.

Hubstract

Condividi la notizia:











18 settembre, 2020