Dal mare il cadavere di una ragazza, potrebbe essere una 25enne della Repubblica Ceca

San Benedetto del Tronto - Il ritrovamento domenica mattina da parte di un gruppo di bagnanti

Condividi la notizia:











San Benedetto del Tronto – Dal mare emerge il cadavere di una ragazza a San Benedetto del Trento, al via da domenica le indagini degli inquirenti.

Il corpo della ragazza è stato trovato e recuperato all’altezza della Riserva Sentina a poca distanza dalla foce del fiume Tronto che divide le Marche dall’Abruzzo. Un gruppo di bagnanti, intorno all’ora di pranzo, ha notato qualcosa di strano arrivare a riva trasportato dalle onde. Il mare era agitato. Ben presto si sono resi conto che si trattava di un cadavere, e sono state chiamate immediatamente le forze dell’ordine.

A distanza di due giorni dal ritrovamento, potrebbe essere arrivata la svolta: quel cadavere potrebbe appartenere, così come riporta l’Ansa, a una ragazza originaria della Repubblica Ceca, età apparente circa 25 anni.

La giovane alloggiava in Abruzzo in un appartamento a Martinsicuro (Teramo) dove non c’è traccia del ragazzo che era in vacanza con lei. La Procura di Ascoli Piceno ha avviato tutti i contatti con l’ambasciata e consolato, e ha anche disposto ricerche in mare del ragazzo nella ipotesi che sia anche lui affogato. Nel frattempo sono attesi per oggi i risultati dei primi riscontri medici sul cadavere della giovane, sulla quale erano state riscontrate due ferite profonde alla coscia forse causate dall’impatto con un’elica o un altro oggetto in mare. Non ci sono altri segni di violenza sul corpo: le due ferite, profonde, sarebbero compatibili con l’elica di una imbarcazione oppure con qualche oggetto di ferro che si trova sul fondo del mare. Le abrasioni sul volto potrebbero essere state provocate dalla sabbia o altro materiale sollevato dalle onde.

L’ipotesi più accreditata è che sia morta per annegamento.

Condividi la notizia:











1 settembre, 2020