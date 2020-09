“Dalla regione altri 4 milioni per startup e spin-off della ricerca”

Roma - Saranno a disposizione del bando Pre seed, che l'assessore allo Sviluppo economico Paolo Orneli definisce "uno strumento fondamentale"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – La regione Lazio sostiene le nuove idee innovative che diventano giovani imprese grazie ad azioni mirate come il bando “Pre-seed” del fondo Por-Fesr 2014-2020, che sostiene la creazione e il consolidamento di startup innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e le iniziative di spin-off della ricerca.

Grazie a una nuova iniezione di risorse, la dotazione del fondo ammonta ora a 8 milioni di euro, con una riserva di 1 milione di euro per progetti di impresa startup innovativa aventi a oggetto la realizzazione di prodotti, servizi e applicazioni finalizzati alla gestione dell’emergenza Covid-19 e degli effetti economici e sociali a essa correlati.

“Abbiamo voluto rifinanziare con altri 4 milioni questo bando per noi fondamentale. L’intento è quello di renderlo un strumento strutturale, uno sportello sempre aperto a disposizione di chi vuol far nascere e consolidare nuove realtà imprenditoriali capaci di diffondere nel tessuto economico laziale i frutti della ricerca generati dall’ecosistema laziale dell’innovazione, che è fatto di università, centri di ricerca e incubatori e acceleratori pubblici e privati di altissimo livello. Un meccanismo, quello del trasferimento tecnologico, che può avere conseguenze di grande importanza nella vita quotidiana di tutti; da qui la scelta di destinare una quota significativa dell’avviso a progetti che contribuiscano a dare soluzioni ai problemi insorti in questi mesi con l’epidemia di Coronavirus”, così l’assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli.

Con questo bando la regione Lazio sostiene le prime fasi di avviamento della creazione di startup innovative, il pre-seed appunto, per aiutarle a consolidare le loro idee di business. Un’azione mirata anche a rafforzare il legame tra il mondo della ricerca e le imprese, attraverso la promozione di spin-off. In questo modo si avvicinano le idee e le novità di una nicchia al sistema consolidato delle imprese tradizionali, a cui le startup, fatte di innovatori, maker, talenti e creativi, possono offrire il loro prezioso contributo che è spesso non sfruttato.

A fronte di 611 domande pervenute, di cui 453 da startup e 158 da spin-off, sono 137 i progetti innovativi finora approvati e il bando è aperto fino a esaurimento delle risorse disponibili.

22 settembre, 2020