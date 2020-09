“Davanti a lutti e sofferenze, l’Ue ha ritrovato lo spirito dei padri fondatori”

Covid - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenuto al Forum Ambrosetti

Roma – “Di fronte all’ondata di lutti e sofferenze” scatenata dalla pandemia di Covid-19 “l’Unione europea ha mostrato la sua forza propulsiva, basandosi sullo spirito dei padri fondatori, sulle sue fondamenta, sui valori come solidarietà e la responsabilità”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento video al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “La diffusione del virus ha dato plastica dimostrazione di come sempre di più i pericoli tendono come ogni problema ad essere transnazionali e come può essere efficace solo una collaborazione multilaterale” spiega.

Il Covid-19 “è stato uno spartiacque per l’Ue – prosegue – In pochi mesi ha compiuto scelte coraggiose e innovative, che soltanto qualche settimana prima apparivano fuori portata, ha avuto l’effetto di un duro richiamo alla realtà, rendendo evidente che trincerarsi dietro a una presunta propria autosufficienza non è la risposta a una nemico sconosciuto e aggressivo”.

Mattarella ricorda anche che alle “parole semplici e significative che hanno attenuato il senso di solitudine e smarrimento” di Ursula Von Der Leyen quando la crisi esplodeva “han fatto seguito azioni concrete. Le istituzioni hanno rafforzato la coesione europea nel senso dei padri fondatori. In momenti di grande incertezza come questi si deve indicare il futuro. La Commissione non ha solo dato una esortazione alla solidarietà ma ha fatto un esercizio di funzionalità per indicare una strada da percorrere la cui approvazione non appariva scontata”.

Poi un appello: “I cittadini vivono con ansia il presente e guardano al futuro con incertezza: il processo di varo del piano di ripresa deve procedere con grande rapidità per rendere disponibili le risorse già all’inizio del 2021”. “La crisi obbliga a livello nazionale e comunitario a fare ricorso massicciamente al debito, un debito che inciderà su coloro che ci seguiranno nel tempo: non dobbiamo compromettere con scelte errate la speranza per chi verrà di accesso a condizioni sociali ed economiche se non migliori quantomeno pari a quelle di cui abbiamo usufruito” prosegue Mattarella. “Le prossime generazioni – ha sottolineato – guarderanno come sono state amministrate le risorse e si chiederanno perché generazioni che hanno avuto un lungo periodo favorevole non siano riuscite a realizzare infrastrutture essenziali per la crescita e riforme necessarie all’efficienza del sistema sociale ed economico, accrescendo solo la massa del debito”.

5 settembre, 2020