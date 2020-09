“Diario di una quarantena”, a Palazzo Doebbing la presentazione del libro

Sutri - L'evento avrà forma di performance teatrale - L'appuntamento il 20 settembre alle 16,30

Condividi la notizia:











Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – “Confesso che non riesco a sentire paura. Forse sono sintomatico allo scanto, forse gioco con carte truccate, forse è vero. Provo a spiegarmi scrivendo un po’ di parole silenziose che, in questo periodo, accompagnano le mie passeggiate nei boschi solitari che sono accanto al mio eremo sociale…”. Questo l’incipit dell’ultima opera di Francesco Mancuso, ‘Diario di una quarantena’, che verrà presentata in forma di performance teatrale domenica 20 settembre, alle 16,30, nel giardino di Palazzo Doebbing, in via del Duomo a Sutri.

L’evento rientra tra le iniziative del Cubofestival 2020, Un borgo di Libri, ospitato dal comune di Sutri.

L’opera di Mancuso mette nero su bianco quel viaggio introspettivo che a diversi livelli ha coinvolto tutti noi nel periodo del lockdown, riportando l’autore alle sue radici nell’utilizzo di un linguaggio “misto” alle reminiscenze dialettali della sua Sicilia, un viaggio intrapreso in un continuo confronto con le “talpe” nascoste nel profondo del suo animo, a volte grillo parlante, a volte spirito ribelle.

Un diario che ci fa toccare con mano quanto questo percorso, che ha appunto accomunato tutti noi a livello mondiale, abbia avuto sì sfaccettature comuni, ma si sia poi realizzato su canali personali estremamente originali e variegati. Una sorta di resa dei conti che nessuno di noi dovrebbe obliare.

La presentazione avrà il format di una narrazione musicata, a cura dell’attrice e danzatrice Daniela Viola, accompagnata dal musicista e compositore Alessandro Lamoratta alla chitarra.

L’ingresso è libero, nel rispetto delle normative anti-Covid, per eventi all’aperto, imposte dal Dpcm del 18 maggio 2020.

Sarà in vendita il volume ‘Diario di una quarantena’ di Francesco Mancuso, da cui stata tratta la performance letteraria.

Casa editrice Davide Ghaleb Editore

Condividi la notizia:











18 settembre, 2020