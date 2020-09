Dipendente comunale positivo al Covid, scatta la chiusura

Il giornale di mezzanotte - Monte Romano - Negativi al tampone tutti i colleghi - Prescrizioni e smart working fino al 13 settembre disposti dal sindaco Maurizio Testa

Monte Romano – (sil.co.) – Dipendente comunale positivo al Covid, scatta la serrata. Negativi al tampone rino-orofaringeo cui sono stati sottoposti il primo settembre tutti i colleghi. Disposti dal sindaco Maurizio Testa prescrizioni e smart working fino al 13 settembre.

A darne notizia è lo stesso sindaco Testa sulla pagina Facebook della pubblica amministrazione, dove è pubblicata la nuova ordinanza contenente le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica con le nuove modalità di contatto con gli uffici comunali e le relative disposizioni interne.

“E’ stata accertata la presenza di un dipendente positivo al Covid-19 nelle giornate del 27 e 28 agosto – spiega il sindaco – ma tutti i dipendenti che sono venuti in contatto con lui sono stati sottoposti al tampone rino-orofaringeo nella giornata del primo settembre 2020 e tutti hanno avuto esito negativo”.

“All’esito dell’evento occorre comunque, in via cautelare a tutela dei dipendenti stessi e dei cittadini che accedono presso gli uffici comunali, negli orari di apertura al pubblico, individuare, in via temporanea, ulteriori misure contenitive per l’accesso del pubblico a specifici servizi – aggiunge il primo cittadino – e, per alcuni uffici comunali unitamente a quelli collegati al soggetto risultato positivo, disporre la chiusura temporanea degli stessi, che è stata già effettuata nella giornata del primo settembre la sanificazione di tutti gli uffici comunale”.

Saranno regolarmente accessibili solo la polizia locale, l’ufficio protocollo e l’ufficio tecnico comunale, dalle 11 alle 13 dal lunedì al venerdì e dalle 15,30 alle 17,30 il martedì e il giovedì.

Fino al 13 settembre accesso interdetto all’ufficio anagrafe e agli uffici di ragioneria, tributi e segreteria, il cui personale lavorerà in smart working e potrà essere contattato esclusivamente tramite mail. Anche sindaco, amministratori e segretario comunale potranno essere contattati solo per via telematica.

Sarà invece possibile contattare sia per via telematica che telefonicamente l’ufficio amministrativo dell’azienda agricola Roccarespampani e l’addetto dell’ufficio di segreteria, stato civile, elettorale, servizi sociali e pubblica istruzione, che lavorerà in presenza.

4 settembre, 2020