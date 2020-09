Disastro ambientale, 351 tartarughe marine morte sul litorale messicano

Baja California – Nella stessa località due settimane fa sono stati trovati 137 leoni marini senza vita

Baja California – Lungo la costa di Baja California, in Messico, sono state trovate morte 351 tartarughe.

In Messico le tartarughe marine sono considerate una specie in via d’estinzione e uno dei maggiori rischi deriva dalle attività di pesca intensiva.

“Siamo preoccupati – ha dichiarato Mario Sanchez, del Center for Environmental Law – che la situazione delle tartarughe stia peggiorando nel Golfo di Ulloa e che le autorità ambientali non abbiano ancora applicato le normative previste”.

Soltanto due settimane fa nella stessa località sono stati trovati morti 137 leoni marini.

16 settembre, 2020