Disastro ambientale in Australia, centinaia di balene spiaggiate

Tasmania - Gli animali morti sarebbero già 90 e quelli in pericolo di vita oltre 180

Tasmania – Nella baia di Macquarie Harbour, sulla costa occidentale dell’isola della Tasmania, in Australia, un gruppo di balene è rimasto spiaggiato in un punto in cui il passaggio si fa più stretto e il livello dell’acqua più basso.

Secondo quanto riferiscono le autorità, una parte sarebbe parzialmente sott’acqua e potrebbe essere in grado di sopravvivere, mentre circa 180 balene rischiano seriamente la morte.

Sarebbero circa 90, secondo le stime del biologo Kris Carlyon, le balene morte nella notte di lunedì. Le operazioni di salvataggio, iniziate oggi, potrebbe richiedere svariati giorni.

22 settembre, 2020