“Dobbiamo fare qualcosa, c’è troppa plastica in mare”

Mykonos – “Voglio incoraggiare le persone là fuori. Quando fate shopping, per favore, siate coscienti di ciò che comprate. So che non è vostra intenzione gettare rifiuti in mare, ma di fatto è così. Le persone sembrano piuttosto fredde rispetto a quello che fanno. Si pensa che le industrie si impegnino nel riciclaggio, ma non è così”.

Lewis Hamilton, campione di Formula1, ha diffuso un video sul suo profilo Instagram in cui mostra lo stato della spiaggia a Mykonos, in Grecia. Molti i rifiuti che ha trovato e raccolto: “Ne ho già visti tanti in giro per il mondo, ma questo è solo ciò che ho raccolto in cinque minuti”.

“Dobbiamo fare qualcosa – conclude il pilota -. Io farò del mio meglio per pulire la spiaggia quest’anno”.

11 settembre, 2020