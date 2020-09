Domani la seconda tappa del Cammino sulle vie dell’esilio di santa Rosa

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - La rievocazione di un fatto avvenuto 770 anni fa

Viterbo – (s.c.) – Domani domenica 13 settembre prenderà il via la seconda tappa del cammino sulle vie dell’esilio di santa Rosa. Un percorso di rara bellezza tra boschi, sorgenti e castelli medioevali.

L’appuntamento è fissato per le 8,30 in piazza Vittorio Emanuele a Soriano nel Cimino. La partenza è prevista intorno alle 9, al termine dell’iscrizione e prenotazione pranzo. Si tratta della sedicesima edizione della rievocazione dell’esilio, dalla città di Viterbo, subito 770 anni fa dalla patrona Santa Rosa.

Per raggiungere Soriano nel Cimino si potrà utilizzare anche il caratteristico trenino della ex Roma nord.

Alle 6.40 un accompagnatore accoglierà i partecipanti alla stazione di Viterbo in viale Trieste già munito di biglietti andata e ritorno (su prenotazione entro il sabato) del costo totale di 2 euro. Partenza alle ore 6.50 con arrivo a Soriano alle ore 7.22.

Il gruppo sarà accompagnato in una piacevole passeggiata di circa 10 minuti verso la piazza principale dove si aspetterà il resto del gruppo che arriverà alle 8.15 circa. Possibilità di consumare la colazione nei bar della piazza.

Alla conclusione del cammino, l’accompagnatore condurrà i partecipanti alla stazione di Vitorchiano con una camminata di circa 20 minuti. Partenza dalla stazione alle ore 17.44 ed arrivo a Viterbo alle 18.

La prenotazione per far parte del gruppo che usufruirà del treno dovrà essere effettuata entro sabato.

I partecipanti possono altresì raggiungere Soriano nel Cimino con mezzi propri, tenendo conto che l’escursione finirà a Vitorchiano con la necessità di tornare a Soriano per recuperare l’auto.

Si potrà tornare a Soriano anche con il treno che partirà da Vitorchiano alle ore 18.28 con arrivo alle 18.42.

Il percorso di domani, lungo circa 18 chilometri, si snoderà lungo via Papacqua, via della Stazione, strada del Fosso Sciascia, strada del Fontanile, strada delle Sterpeta, strada del Santarello, strada della Poggiarella, attraversamento del torrente Martelluzzo e all’interno dei boschi che ci porteranno fino a Vitorchiano, tra noccioleti e uliveti, attraversando e visitando anche l’interessante sito archeologico di Corviano.

In questo sito è prevista la sosta per il pranzo preparato, su richiesta, a cura di Sapori d’Italia di Clelia Picano (via Garbini 138 a Viterbo). Alternativa è il pranzo al sacco.

Il sito archeologico di Corviano è un monumento naturale situato su un pianoro, in posizione dominante, tra il torrente Vezza e il fosso Martelluzzo. Sono diverse le testimonianze materiali di civiltà medioevale esistenti in loco: un castello, una chiesetta, un’antichissima necropoli con tombe antropomorfe e case con ingressi parietali, a strapiombo sulla parete rocciosa.

Lungo il percorso, un bel punto di ristoro, sempre nel rispetto delle norme anti Covid19, è previsto in località Santarello, all’interno dell’azienda agricola Marini, dove, tra le altre cose, si potranno acquistate prodotti tipici come mozzarelle freschissime, formaggi di vario tipo e latte appena munto. Quest’azienda agricola è attiva da tre generazioni e produce i suoi ottimi prodotti da quando la famiglia Marini decise di unire l’antica attività agricola e zootecnica, con l’eccellente materia prima: il latte.

Qui il latte è quello veramente buono e genuino, quello delle mucche che pascolano nei prati erbosi posti a valle del Monte Cimino. È un latte di ottima qualità, la stessa qualità e freschezza che arriva ogni giorno sulle nostre tavole con gli altri prodotti del territorio viterbese.

Alla partenza da Soriano nel Cimino la benedizione impartita dal parroco don Enzo.

Info: 3334912669 (Annarita) – 3281670365 (Barbara) – 3382129568 (Silvio).

Il cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa continuerà domenica 20 settembre.

Per l’ultima tappa, l’appuntamento è fissato per le 8,30 alla Porta principale di Vitorchiano. La partenza è prevista per le 9 circa da Vitorchiano. Guida turistica, naturalistica e ambientale sarà Anna Rita Properzi che insieme ad alcuni membri dell’associazione Take off illustrerà il programma della giornata, nonché le norme di comportamento per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In ottemperanza delle norme igienico-sanitarie in vigore i posti saranno limitati ed i partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina propria, rispettare il distanziamento previsto ed utilizzare il gel igienizzante che sarà messo a disposizione dall’associazione.

A tutti i partecipanti viene consigliato di indossare scarpe comode, cappello e munirsi di acqua. Verrà chiesto un contributo spese per la camminata pari a 12 euro a persona (i bambini sotto ai 12 anni non pagano).

Il percorso si snoderà costeggiando la locale stazione e la linea ferroviaria ex Roma-Nord, proseguendo per strada Gramignana, strada Montecchio, strada Piscine, strada Costa Volpara, strada Romana, fino ad arrivare a Viterbo. Tempo di percorrenza circa 5 ore, per 15 chilometri circa.

12 settembre, 2020