Domani parte la mostra del cinema di Venezia, il primo grande festival dell’era Covid

Cultura - Anna Foglietta, madrina delle serate di apertura e chiusura: “Responsabilità e leggerezza”

Venezia – Tutto pronto per la mostra del cinema di Venezia, domani il grande inizio.

La madrina delle serate di apertura e chiusura sarà Anna Foglietta, che sottolinea come le linee guida per queste edizione saranno “responsabilità e leggerezza”. “La responsabilità l’ho sentita subito per via dell’anno che stiamo vivendo – ha spiegato l’attrice -. La leggerezza per me, anche nei momenti duri, resta la chiave per ottenere molto ma molto di più. Ci si può liberar della scorta la corazza, più sensibilità giova a tutti per scatto empatico”.

Si tratta del primo grande festival da quando è esplosa la pandemia e si attende questo evento per scoprire quali aspetti funzionano e quali possono essere le criticità inaspettate.

Il red carpet sarà blindato e saranno poste barriere tra il pubblico di curiosi che vuole strappare un autografo e le star. All’ingresso sarà misurata la temperatura e dovranno essere sanificate le mani. Le prenotazioni saranno esclusivamente online e l’applicazione traccerà anche i contatti per limitare la diffusione di eventuali contagi.

1 settembre, 2020