Domenica torna il mercatino dell’antico

Viterbo - L'appuntamento nel centro storico, in piazza dei Caduti e via Ascenzi

Viterbo – Riceviamo e pubblicare – Domenica 20 settembre, terza domenica del mese, torna l’appuntamento in centro con il Mercatino dell’antico.

A ricordarlo è l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini.

Il mercatino dell’antico, dedicato al collezionismo, all’hobbistica, all’oggettistica, all’antiquariato e al modernariato, si terrà come di consueto in piazza dei Caduti e in via Ascenzi, dalle 8 alle 20, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai vigenti provvedimenti.

18 settembre, 2020