Dominio assoluto del Tennis club Viterbo nel derby contro Valentano

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dominio assoluto del Tennis Club Viterbo nel girone, manca una sola giornata alla fine della prima fase di Serie C e nessuna squadra è riuscita ancora a mettere in difficoltà i ragazzi capitanati da Paolo Ricci, anche il derby inedito con Valentano si è concluso sul 6-0 con nessun set perso dai terribili ragazzi viterbesi.

Veramente di un’altra categoria la squadra sponsorizzata da Saggini Costruzioni e Banca Lazio Nord, giá certa del passaggio del turno punta ad essere la migliore testa di serie tra le formazioni laziali, ogni set vinto potrebbe essere decisivo e così a Valentano uno scatenato Niccolò Dessì batte 6/0 6/0 Francesco Meli, Nicola Montani supera 6/2 6/0 Giglio Peroni, Raffaele Censini 6/0 6/0 su Angelo Di Biagio e Marco Dessì 6/0 6/0 su Stefano Bersaglia. Dominio assoluto anche nei 2 doppi: con Calandrelli-Barili che si impongono 6/1 6/1 contro Meli-Di Biagio e il 6/2 6/2 di Censini-Montani su Peroni- Fiorentini.

Domenica prossima a Viterbo sfida con il circolo Ferratella, al momento seconda del girone, sarà l’ultimo atto di questa fase di Serie C prima dei sorteggi e della stesura del tabellone finale per l’accesso in B2.

Mentre Sabato pomeriggio, sempre al Tennis Club in strada Tuscanese, sarà possibile assistere alla sfida ad eliminazione diretta del campionato nazionale OVER 35, la squadra viterbese composta da Daniele Bracciali, Fausto Barili e Marco Calandrelli affronterá il circolo Le Querce di Salerno, in palio la qualificazione alle final four di Vittorio Veneto.

Elisabetta Autunno

21 settembre, 2020