“Don Armando ha avuto l’intuizione di credere che i nuovi quartieri hanno bisogno di sentirsi famiglia”

Viterbo – “Don Armando ha avuto l’intuizione di credere che i nuovi quartieri hanno bisogno di coesione, di sentirsi famiglia”. Il vescovo Lino Fumagalli ha ricordato così don Armando Marini. Le sue parole durante l’omelia di ieri pomeriggio nella parrocchia dei santi Valentino e Ilario.

Un appuntamento per ricordare don Armando che ha lasciato un segno indelebile in tutta la comunità di Viterbo e in particolar modo nel quartiere di Villanova.

Con lui, e il fratello don Bruno, sono arrivati a Villanova la chiesa, un teatro, un campo da calcio, la scuola e tante altre strutture che sono ancora oggi un punto di ritrovo. E’ stato il primo parroco della comunità.

“Don Armando – ha detto il vescovo durante l’omelia – è stato il promotore di questa struttura che è diventata con il tempo il centro del quartiere. Lui ha avuto l’intuizione di credere che i nuovi quartieri hanno bisogno di coesione, di sentirsi famiglia. Ha creduto nel fatto che la chiesa può dare identità e Villanova ha trovato la sua strada grazie alla parrocchia dei santi Valentino e Ilario. Con la chiesa, le sale parrocchiali, gli incontri di fede o quelli dedicati al tempo libero e la pineta. Tutto questo per dare identità e consistenza a un quartiere”.

Il vescovo ha poi rivolto un particolare ringraziamento alla comunità del quartiere di Villanova e a don Emanuele. “Grazie – ha detto – per essere riuscito a creare una squadra di collaboratori. È la strada giusta perché tutti si sentano coinvolti e considerati parte della parrocchia, tanto da considerarla la propria casa”.

I ringraziamenti sono stati ricambiati da don Emanuele che ha sottolineato la vicinanza del vescovo Fumagalli in tutta la fase dei lavori dell’ammodernamento del complesso parrocchiale. Al vescovo è stato donato un modellino della parrocchia e un piviale.

Al termine della messa è stato inaugurato il piazzale e il monumento dedicato a don Armando Marini. L’opera è stata seguita nel progetto e nel reperimento dei fondi dall’associazione a lui dedicata. Il progetto globale dello spazio è dell’architetto Alessandro Scorza. A eseguire i lavori la ditta di Verona Poli.

Chiunque entrerà nel piazzale potrà così ammirare il mosaico dove sono raffigurati Don Armando e il fratello Bruno. C’è il crocefisso, la vecchia chiesa, la nuova (rappresentata dalla luce che entra dalle finestre) e l’edicola dei santi Valentino e Ilario.

A scoprire l’opera Giacomina, la sorella di don Armando e don Bruno, e Sergio Berbeglia, presidente dell’associazione ‘don Armando Marini’.

C’è stato in ultimo una proposta da parte del vescovo Lino Fumagalli: intitolare la rotonda di Villanova, in fase di ultimazione, a don Armando. “Da lì – ha concluso il vescovo – don Armando può allargare il suo sguardo anche oltre il quartiere. Il quartiere che lui ha tanto amato e che ha visto crescere”.

