Preparazione ufficialmente al via lunedì 28 settembre presso la Polisportiva Tuscia Santa Barbara

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – E’ partito il conto alla rovescia verso la stagione agonistica 2020/2021 per lo Sporting Club Thule, che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D di calcio a 5. Si prospetta un torneo dalle grandi aspettative per i ragazzi del presidente Dario Giordani che, dopo aver incassato il colpo dell’interruzione forzata causa covid nell’anno del loro esordio assoluto, sono pronti a rifarsi.

“E’ ancora tanta l’amarezza per l’esito della scorsa stagione – spiega il presidente del club viterbese – e per questo ci auguriamo innanzitutto di riuscire a concludere il campionato, arrivando magari a migliorare la posizione già ottima dello scorso anno.

In estate abbiamo lavorato sodo, ampliando anche i nostri obiettivi a medio termine, che vedono tra le tante cose anche la futura creazione di una squadra femminile e di una vera e propria scuola calcio. Il tutto continuando a divertirci e a confermare lo spirito di aggregazione che ci ha fin qui contraddistinto. Ringrazio per questo anche il sostegno del nostro main sponsor ADZ.it ed il lavoro svolto dal nostro staff, con menzione particolare per il direttore generale Massimo Brodi”.

Un progetto che, oltre all’ampliamento societario portato dagli ingressi di Primo Gargiulli (dirigente accompagnatore) e Dino Manoni (responsabile comunicazione), ha visto la società riconfermare gran parte della rosa e, a seguito dell’eccellente lavoro svolto dal dg Brodi, portare numerosi nuovi innesti di mercato tra i quali Paolo Vannuccini (’94 dal Nuova Bagnaia), Emanuele Zanoni (‘83 dal Futsal Laurentina), Federico Serafini (’96, Barco Murialdina) ed il portiere Filippo Torelli (‘98 ex Active Network).

Alla guida della squadra, confermatissimo il tecnico Pierluigi Bertuccini, che non nasconde le proprie ambizioni: “Sono totalmente soddisfatto della crescita del nostro gruppo – parla l’allenatore viterbese -. Partiamo da una base molto solida, che è quella dei riconfermati dello scorso anno, nella quale stiamo inserendo dei ragazzi di valore.

Ora è ancora difficile fare delle previsioni, perché non conosciamo ancora la composizione del nostro girone ed il valore degli avversari, ma sicuramente stiamo costruendo una rosa per ambire ad un campionato di vertice, e puntare senza dubbio ai play-off. Credo che quello dovrebbe essere il nostro obiettivo dichiarato, e se ciò è possibile è soprattutto per merito degli sforzi fatti quotidianamente dalla società, in particolare dal presidente e dal nostro dg che ringrazio enormemente”.

Preparazione ufficialmente al via Lunedì 28 Settembre presso la Polisportiva Tuscia Santa Barbara di Arcangelo e Andrea Meschini, confermatasi per il secondo anno consecutivo sede dello Sporting Club Thule, sia per gli allenamenti che per le partite casalinghe di un campionato che prenderà il via il week-end del 7-8 Novembre.

Sporting Club Thule

16 settembre, 2020