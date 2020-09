Elezioni amministrative 2020 - Blera - Le parole del neo sindaco Nicola Mazzarella

Blera – (p.p.) – “E solo l’inizio di un’avventura che porterà benefici al paese”. Nicola Mazzarella con circa 1120 voti (53,41%) è il nuovo sindaco di Blera. Non nasconde la soddisfazione per una vittora che, come lui stesso dice, non giunge “inaspettata”, perché frutto di un progetto “serio e concreto”.

“Ringrazio – dice Mazzarella – chi mi ha sostenuto in questa campagna. Sono sicuro che questo è solo l’inizio di un’avventura che porterà benefici al paese”.

Il suo antagonista, Luca Torelli, si è fermato al 46,59%, pari a 977 preferenze.

“Sono sempre stato convinto che ce l’avremo fatta e che il nostro progetto, basato su serietà e concretezza, ci avrebbe premiato. La vittoria, dunque, non giunge inaspettata, e sono certo di poter fare un ottimo lavoro per Blera.

Nel nostro programma – continua – abbiamo da sempre sostenuto di dover stare accanto ai nostri concittadini con politiche ad hoc a favore sia delle imprese che delle fasce disagiate che sono quelle che più hanno risentito del periodo post pandemico e ora più che mai col risalire dei contagi.

Abbiamo anche pensato a un progetto di sviluppo turistico e a un piano di opere pubbliche che sia funzionale e razionale”.

Ai suoi concittadini fa sapere: “Sono onorato di essere diventato sindaco, ogni giorno chiunque vorrà, potrà parlarmi e sarà ascoltato perché insieme si possa risolvere ogni problema”.

23 settembre, 2020