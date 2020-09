“Edilizia scolastica e cultura al centro del programma elettorale”

Civita Castellana - Il candidato sindaco Yuri Cavalieri (Rifondazione comunista): "Vogliamo mettere in sicurezza le scuole e riaprire la biblioteca"

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Tra i punti al centro del programma elettorale di Rifondazione comunista ci sono senza dubbio due temi che sono stati abbandonati dalla scorsa amministrazione: si tratta dell’edilizia scolastica e della cultura.

Intendiamo da subito mettere in sicurezza le strutture scolastiche del nostro comune partendo dai lavori per l’adeguamento sismico e per lo svolgimento di una corretta attività didattica. Riteniamo poi necessario terminare al più presto (con l’impegno di sottoscrivere una data da rispettare) i lavori di ristrutturazione della scuola G. Rodari.

Per fare questo ci impegneremo al massimo nel recepire fondi esterni e per usare i fondi Covid destinati ai comuni proprio per l’edilizia scolastica, facendo, in pratica, quello che la passata amministrazione non ha fatto.

Riguardo alla cultura intendiamo riaprire immediatamente la biblioteca comunale E. Minio rilanciandone non solo l’attività tradizionale ma incentivandone anche la pubblicazione di libri, tesi ed opuscoli che riguardano il nostro territorio e l’informatizzazione, intendiamo poi riattivare la collaborazione con il servizio civile e inserire figure apposite in un programma di assunzioni del personale, che tenga presente le esigenze anche dell’area socioculturale.

Infine riteniamo di assoluta importanza la presenza di un teatro e di un cinema nella nostra cittadina e proponiamo a tal fine il recupero e l’acquisizione dello stabile del Cinema Florida, coinvolgendo nel progetto le associazioni , gli studenti, le famiglie ed i cittadini tutti. E’ nostro primario obiettivo infatti, aiutare la formazione di una coscienza civica e di comunità della nostra cittadinanza che può trovare la voglia di sentirsi tale anche tramite la partecipazione e la costruzione di iniziative e spazi culturali condivisi.

Yuri Cavalieri

Candidato sindaco Rifondazione comunista

Condividi la notizia:











4 settembre, 2020