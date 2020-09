Effetto Covid, diversi scrutatori e presidenti rinunciano

Elezioni e referendum - In tutta Italia è corsa alle sostituzioni - In Puglia pronto 200 volontari della protezione civile

Condividi la notizia:











Roma – Il Coronavirus fa paura, molti scrutatori danno forfait ai seggi. Si preannuncia una tornata elettorale complessa, quella di domenica e lunedì. Diverse rinunce sono segnalate un po’ in tutta Italia, con certificati medici.

In Puglia, sono pronti più di duecento volontari della protezione civile per sostituire presidenti e componenti di commissione.

A Imperia, 114 su 180 scrutatori hanno detto no e in larga parte sono già stati sostituiti, mentre a Bari la percentuale raggiunge il 67% dei presidenti, con quelli dei seggi Covid negli ospedali o per chi è in isolamento, che hanno detto tutti no.

In 80 tra i presidenti, invece, hanno rinunciato a Napoli.

Condividi la notizia:











19 settembre, 2020