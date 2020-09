Effetto Covid sul bilancio, minori entrate per 800mila euro

Viterbo - Comune - Il documento di previsione arriva tra giovedì e venerdì in giunta

Viterbo – “Bilancio in giunta tra giovedì e venerdì”. Entro la settimana, assicura il sindaco Giovanni Arena, il preventivo 2020 passerà al vaglio degli assessori.

“Poi, come sempre – prosegue Arena – dovrà passare in commissione e quindi in consiglio. Penso che saranno convocati a breve”. Ancora qualche ora, per fare gli ultimi conti. Qualcosa non torna, o meglio, qualcosa manca.

“Minori entrate – spiega Arena – per situazioni legate al Covid, come i parcheggi, bus o le tasse. Tre mesi di stop hanno decretato questa situazione, seppure non ci sono grossi problemi per pareggiare il bilancio”. Si parla di circa 800mila euro in meno.

“Era comunque una situazione prevista – osserva Arena – ci sono stati sussidi da parte dello stato, qualcosa è arrivato anche dalla regione, non vedo grossi problemi”.

