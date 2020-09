Elezioni a Civita Castellana, scrutatrice positiva al Coronavirus

Salute - In quarantena l'intero seggio

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Elezioni comunali e referendum a Civita Castellana, positiva al Coronavirus una scrutatrice del seggio numero 4.

Martedì mattina, durante le operazioni di spoglio, la giovane donna non si era sentita bene e lo scrutinio era stato bloccato. Subito attivato il protocollo anti-Covid, con la sanificazione dei locali e la sostituzione dell’intera commissione.

Avendo accusato sintomi riconducibili a quelli del Coronavirus, la scrutatrice è stata sottoposta al tampone. Questa mattina la Asl di Viterbo ha comunicato la sua positività: la giovane sta trascorrendo la convalescenza a casa.

“Il Team operativo Coronavirus – fa sapere l’azienda sanitaria – ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale”.

I membri della commissione di cui faceva parte la donna e il presidente del seggio numero 4 sono finiti in quarantena. Ma non gli elettori che domenica e lunedì si sono recati alle urne, in considerazione delle misure anti contagio garantite durante la votazione.

Condividi la notizia:











24 settembre, 2020