Emergenza monopattini elettrici, 8 incidenti in 2 giorni a Milano

Tecnologia - De Corato, assessore alla Sicurezza stradale: “Non si può assistere impassibili a questi continui sinistri, l'incolumità del guidatore è prioritaria alla mobilità green”

Milano – È aumentato esponenzialmente nell’ultimo periodo il numero di monopattini elettrici in circolazioni sulle strade. Una guida poco responsabile del mezzo rischia di renderli molto pericolosi.

Sono 8 gli incidenti che hanno coinvolto un monopattino elettrico nella sola Milano nelle ultime 48 ore. Il comune ha disposto per le strade della città lombarda alcuni steward che monitoreranno e informeranno sul corretto uso del mezzo.

L’ultimo incidente ha coinvolto un 34enne che, nei pressi della Stazione centrale, si è scontrato con un’auto ed è stato trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni.

“Spiace apprendere quanto accaduto e spero che le condizioni dell’uomo ferito migliorino – commenta Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza stradale -, tuttavia c’era da aspettarsi un simile episodio. Questo incidente, il 130esimo in monopattino dal 1° giugno ad oggi a Milano secondo i dati Areu, nonché l’ottavo in meno di 48 ore, deve far riflettere”.

“Non si può assistere impassibili a questi continui sinistri – prosegue De Corato -. L’incolumità del guidatore è prioritaria alla mobilità green. Bisogna al più presto sedersi attorno a un tavolo – conclude De Corato – per comprendere la necessità dell’obbligo del casco per chiunque utilizzi questi mezzi, come lo è già per i minori”.

16 settembre, 2020