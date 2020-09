“Entusiasmo e tanta partecipazione alla presentazione delle liste di Fdi e SiAmo Civita”

Civita Castellana - Presenti il deputato Mauro Rotelli, i consiglieri regionali Chiara Colosimo e Giancarlo Righini e il coordinatore provinciale Massimo Giampieri

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Entusiasmo e tanta partecipazione, ieri, alla presentazione delle liste di Fratelli d’Italia e SiAmo Civita a sostegno del candidato sindaco Luca Giampieri.

In molti hanno voluto portare un saluto, un incoraggiamento, un sostegno al giovane, ma esperto, politico designato dal centrodestra unito alle elezioni del 20 e 21 settembre.

All’appuntamento, oltre ai tantissimi iscritti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia, erano presenti il deputato Mauro Rotelli, i consiglieri regionali Chiara Colosimo e Giancarlo Righini, il coordinatore provinciale Massimo Giampieri: tutti hanno espresso parole di stima e di incoraggiamento per la prossima importante sfida in una città martoriata da anni di malgoverno della sinistra.

“La mia candidatura rappresenta un momento che possiamo definire “storico” data la coesione ritrovata da tutto il centrodestra a livello locale. Una compattezza che ricalca il modello nazionale e che fan ben sperare per il futuro della città.

Questa nomina rappresenta per me motivo di grande orgoglio ma di altrettanta responsabilità che cercherò di onorare, nel migliore dei modi, insieme a tutto il gruppo, sia politico che civico, che mi sostiene e crede in un progetto ambizioso di crescita e rinnovamento per Civita Castellana”.

Dopo Fratelli d’Italia e SiAmo Civita, domani, alle 18, in piazza Matteotti, sarà l’intera squadra a presentarsi, comprese le liste di Lega e Forza Italia.

All’incontro sarà presente il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida.

Liste Fratelli d’Italia e SiAmo Civita

1 settembre, 2020