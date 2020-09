Ronciglione - Paura in un locale in città - Intervento di carabinieri e 118

Condividi la notizia:











Ronciglione – (e.c.) – Dà in escandescenze in un bar e minaccia la ex.

Paura sabato mattina in un bar di Ronciglione. Stando alle testimonianze un uomo sulla 30ina è entrato nel bar dove lavorava la ex compagna minacciandola e urlandole contro in maniera incontrollata.

Alla base del gesto dell’uomo, molto probabilmente ubriaco, ci sarebbero motivi sentimentali.

La ex compagna, impaurita dal fare fuori controllo dell’uomo, ha subito dato l’allarme chiamando i carabinieri.

I militari, con il supporto di alcuni operatori del 118, hanno calmato l’uomo e lo hanno fatto trasportare all’ospedale di Belcolle.

Condividi la notizia:











21 settembre, 2020