“Esiste l’ordinanza per posticipare l’apertura della scuole?”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - Barelli (Forza civica) interroga il sindaco Arena dopo il tira e molla tra 14 e 24 settembre

Viterbo – (g.f.) – “Esiste un’ordinanza per posticipare l’apertura della scuole?”. Se lo domanda Giacomo Barelli.

Il capogruppo Forza Civica, dopo le incertezze tra 14 e 24 settembre come data per il suono della prima campanella, ha depositato un’interrogazione urgente depositata ieri. Per capire quando gli istituti del capoluogo riapriranno.

“Arena – spiega Barelli nell’interrogazione – ancora in data odierna ha dichiarato di nuovo di non esservi certezza sulla data e addirittura ha annunciato un sopralluogo nelle scuole per verificarne l’agibilità e il rispetto delle normative sanitarie Covid 19”.

Barelli vuole sapere la situazione nelle scuole di competenza comunale su attività, lavori di adeguamento messi in atto dal comune, ma soprattutto se ci siano problemi: “per la sicurezza del personale, dei docenti e degli studenti e in caso positivo quale siano i motivi e a chi siano imputabili eventuali mancanze e/o ritardi”.

Quindi quanti sopralluoghi sono stati effettuati dal comune e quanti soldi palazzo dei Priori ha impegnato per fare fronte all’emergenza Coronavirus.

Infine, se esista o meno l’ordinanza. “E se la stessa o la sua esistenza sia stata già anche informalmente comunicata al presidente della provincia e a agli altri sindaci della Tuscia”.

L’interrogazione per Giovanni Arena è pronta. Dalle risposte dipenderà promozione o bocciatura.

11 settembre, 2020