Facebook e Twitter censurano l’invito di Trump a votare due volte

Washington - Il presidente americano ha suggerito agli elettori di esprimersi sia per posta che di persona

Washington – Continua il braccio di ferro tra i social Facebook e Twitter e il presidente Trump, accusato di violare le regole delle piattaforme sulla disinformazione elettorale.

Questa volta Facebook e Twitter hanno censurato l’inquilino della Casa bianca per il suo invito agli elettori a votare due volte alle, una per posta e una di persona, per testare il sistema elettorale. Si tratta però di una prassi vietata e, pertanto, illegale.

Twitter ha quindi apposto un’etichetta di avvertimento su due tweet del presidente, Facebook ha invece annunciato che rimuoverà i video di una recente intervista di Trump in cui il presidente lancia l’invito.

4 settembre, 2020