“Farnese apre il suo scrigno di tesori in una due giorni di arte e natura”

Cultura - Sabato 12 alle 17 un concerto d’archi e domenica 13 alle 9 passeggiata all’interno dell’area protetta della Riserva Naturale la Selva del Lamone

Farnese – Farnese apre le sue porte in sicurezza agli amanti dell’arte e della natura con una due giorni a loro dedicata in ambienti unici sotto il profilo storico e naturalistico.

In occasione dei festeggiamenti per i venticinque anni dall’istituzione della Riserva Naturale Regionale La Selva del Lamone, il Comune di Farnese quale Ente Gestore e la Riserva Naturale danno il via a due iniziative di grande valore artistico e naturalistico.

Sabato 12 alle 17 nella splendida cornice della Complesso Monumentale Cistercense di Santa Maria di Sala, immersi nel verde dell’area protetta della Riserva Naturale La Selva del Lamone, si terrà un concerto d’archi tenuto dal gruppo musicale Musartensemble che abbraccia diversi tipi di formazioni che vanno dal duo fino alla piccola orchestra da camera. Nasce nel 1998 come ensemble strumentale di Roma dalla collaborazione tra musicisti attivi nel campo della musica da camera.

Domenica 13 alle 9 con partenza dalla Piazza Umberto I di Farnese passeggiata all’interno dell’area protetta della Riserva Naturale la Selva del Lamone per ritrovare il contatto diretto con la natura. Il narratore di Comunità Antonello Ricci con le sue “pillole” letterarie guiderà questa esperienza che sarà raccontata nelle sue forme naturalistiche da Giovanni Antonio Baragliu e nelle sue caratteristiche archeologiche dalla Direttrice del Museo Civico di Farnese “Ferrante Rittatore Vonwiller” dott.ssa Caterina Pisu.

“In questo momento in cui tutto nel nostro quotidiano appare più incerto, per via degli effetti dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo – dice il sindaco e presidente dell’ente di gestione della Riserva Naturale Giuseppe Ciucci -, ritornare ad abbracciare la magia dell’arte immersa nella natura appare come una via di fuga dalle paure e dalle contraddizioni che caratterizzano questo periodo così complicato della nostra storia. Proprio per questo Farnese apre il suo scrigno di “tesori” così da consentire a tutti di vivere momenti che fanno sicuramente bene al corpo, all’anima e alla mente”.

10 settembre, 2020