Il fascino del passato organizza corsi d’aiuto compiti e inglese colloquiale

Viterbo - Il progetto è gratuito - L'appuntamento dal 7 ottobre tutti i mercoledì pomeriggio al Caffè Marconi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione culturale Il fascino del passato è lieta di invitare tutti i bambini, famiglie e chiunque voglia, a partecipare i mercoledì pomeriggio a partire dal 7 ottobre al Caffè Marconi di Viterbo ai seguenti corsi gratuiti: aiuto compiti e ripetizioni dalle 17,30 alle 19; inglese colloquiale con focus group dalle 19 alle 20.

L’aiuto compiti è volto a integrare i bambini sia normodotati che con bisogni educativi speciali, grazie ad uno studio di pedagogia elaborato in base ad una didattica di tipo ludiforme da un narratore di comunità Unitus con fondamenti nel teatro sociale ai fini dell’inclusione ed integrazione anche socio-culturale ed interraziale.

Il corso d’inglese invece sarà sviluppato in moduli-step da una professoressa d’inglese, affrontando di volta in volta vari argomenti-focus per monitorare l’andamento dell’allievo.

E’ una buona occasione per chi inizia da zero e per socializzare con tutti. L’unico modo per imparare a parlare… è parlare.

Associazione culturale Il fascino del passato

22 settembre, 2020