Fazio e Grillini si confermano ad Attigliano e Calvi, a Giove arriva Morresi

Elezioni amministrative 2020 - Tre comuni al voto tra quelli al confine con la provincia di Viterbo, tutti in Umbria - Due vittorie per il centrodestra e una per il centrosinistra

Attigliano – (a.c.) – Due a uno per il centrodestra nei tre comuni al confine con la Tuscia, tutti umbri, andati al voto in questa tornata elettorale. Ad Attigliano e Giove successi per Leonardo Fazio e Marco Morresi, candidati di liste civiche vicine all’area dei conservatori. A Calvi dell’Umbria, invece, si conferma Guido Grillini, esponente del centrosinistra.

Fazio era già sindaco facente funzioni di Attigliano da ottobre 2019, quando, in qualità di vice di Daniele Nicchi, era subentrato al primo cittadino che aveva lasciato la carica in seguito all’elezione in consiglio regionale tra le file della Lega.

Con la sua lista Il polo per Attigliano, Fazio ha ottenuto il 59,3% dei voti, superando così il rivale Claudio Guerra (lista Idea comune), fermatosi al 40,7%.

Vittoria schiacciante per Grillini a Calvi dell’Umbria. Il sindaco uscente, con la sua lista civica Calvi tradizione e innovazione, di area centrosinistra, ha sfidato per la seconda volta Alfio Nesta di Progetto Calvi (centrodestra), ripetendo lo scontro già andato in scena cinque anni fa.

E stavolta Grillini è riuscito ad aumentare ancora di più il suo consenso, arrivando fino al 77,9% delle preferenze, con Nesta che non è andato oltre il 22,1%.

Volti nuovi, invece, a Giove, dove si votava per indicare il successore di Alvaro Parca, giunto alla fine della sua esperienza da sindaco dopo ben cinque mandati, di cui tre consecutivi.

Al termine di una battaglia elettorale aspra e combattuta, che ha attraversato anche i 24 giorni d’isolamento in zona rossa tra aprile e maggio, ad avere la meglio è stato Marco Morresi della lista Giove bene comune (area centrodestra) con il 51,3%.

Niente da fare per Maurizio Cerioni, la cui lista di centrosinistra Passione Giove, sponsorizzata anche da Parca (che comunque non si è candidato nemmeno come consigliere), si è fermata al 48,7%.

23 settembre, 2020