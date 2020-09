Federalberghi: “Bene posticipare pagamento imposta di soggiorno”

Viterbo - La soddisfazione del presidente Pierluca Balletti

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Federalberghi Viterbo e Federalberghi Lazio esprimono soddisfazione per la responsabile decisione del comune di Viterbo di differire a gennaio 2021 il pagamento dell’imposta di soggiorno del secondo quadrimestre 2020, che doveva inizialmente essere versata il 16 settembre 2020.

Il provvedimento di differimento è stato formalizzato dall’amministrazione comunale dopo un incontro tra il presidente di Federalberghi Viterbo Pier Luca Balletti, il sindaco Giovanni Arena e l’assessore allo Sviluppo Economico Alessia Mancini, seguito ad una lettera ufficiale inviata al sindaco, al vicesindaco e agli assessori alle Attività produttive e al Turismo della città dei Papi in cui segnalava come, dopo gli ottimi risultati degli scorsi anni, Viterbo stia oggi pagando duramente la crisi di flussi dovuta all’emergenza Covid-19 ed attualmente veda i suoi alberghi in gran parte chiusi o costretti ad affrontare un drastico calo delle prenotazioni – ad eccezione del mese di agosto – con dirette conseguenze in termini occupazionali e prospettive di ripresa al momento non ipotizzabili.

“Ringraziamo il Comune di Viterbo ed in particolare il Sindaco Arena per aver prontamente aderito alle nostre istanze,” ha detto Balletti. “L’auspicio è che continui una positiva e costante stretta sinergia tra amministrazione e operatori del turismo, perché solo un percorso di condivisione può permetterci di uscire insieme dalle secche della crisi che attanaglia il nostro settore e con esso tutto l’indotto cittadino che dal turismo trae fondamentale linfa”.

Federalberghi

Condividi la notizia:











16 settembre, 2020